TikTok : bientôt interdit aux Etats-Unis ?

Au pays des nouvelles technologies, c'est une entreprise chinoise qui rafle la mise. TikTok aux États-Unis, c'est 138 millions d'utilisateurs qui y restent en moyenne une heure et 30 minutes chaque jour. Désormais plus que n'importe quel autre réseau social et presque autant que le géant de la vidéo à la demande, Netflix. Des vidéos courtes et virales que des sénateurs américains ont dans leurs viseurs. Ils lancent une proposition de loi qui permettrait d'aller jusqu'à interdire TikTok. Une proposition qui intervient à un moment de tension dans les relations sino-américaines, après l'épisode des ballons espions interceptés dans le ciel américain. TikTok est vu comme un outil d'espionnage, car le gouvernement chinois peut accéder à l'ensemble des données récoltées en forcent l'entreprise et également il y a un risque de censure des contenus ou que ce dernier fasse la promotion de certains points de vue. L'entreprise s'en défend, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et assure être prête à ce que les données personnelles des abonnés américains soient dorénavant traitées directement aux États-Unis et non plus en Chine. Sur le réseau, la possible interdiction est le sujet le plus discuté du moment. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, A. Kessener