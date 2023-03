TikTok : pourquoi nos ados sont-ils accros ?

Activité chorégraphie chez Chloé. Avec sa copine Louise, elle se filme pour partager des danses avec leurs amis sur le réseau social TikTok. Pour ces adolescentes de 12 ans, c'est le principal attrait de la plateforme. "J'aime bien regarder les danses, les apprendre et après les faire", confie Chloé. La chorégraphie qu'elles viennent d'enregistrer dure moins de 10 secondes. C'est la particularité de ce réseau social. Les vidéos diffusées sont très courtes. "J'aime bien que ça ne dure que quelques secondes. Parce qu'au bout d'une minute, on s'ennuie", ajoute-t-elle. Comme Chloé, 15 millions d'utilisateurs en France ont adopté ce format ultra court et rythmé. Ce qui peut poser problème, notamment chez les adolescents qui représentent un quart des abonnés. À l'école, beaucoup d'enseignants déplorent une baisse de la concentration chez les élèves. Mais comment ces vidéos agissent-elles sur le cerveau des enfants ? TF1 | Reportage É. Spertino, D. Piereschi, J.P. Féret