Timbre rouge en ligne : les raisons d'un flop

Dans ce bureau de Poste, personne n'avait entendu parler de la lettre rouge électronique. Lancée il y a un mois et demi pour remplacer le traditionnel timbre rouge, cette version électronique est loin d'être un succès. Pourtant, au moment de son lancement, la Poste nous promettait qu'elle allait nous simplifier la vie. "Nous allons prendre en photo votre lettre. Elle sera matérialisée dans une belle enveloppe et distribuée le lendemain", explique Anouck Havemann, responsable espace commercial à la Poste Lille République. À 1,49 euro pour envoyer un courrier par Internet, cette nouveauté n'a pas l'air de vous convaincre. Rédaction de la lettre, adresse du destinataire, choix de la couleur de l'impression, création d'un compte client, paiement... Son utilisation est compliquée et plus longue. En tout, il faut vingt clics pour un simple envoi, bien plus d'effort que de coller un timbre sur une enveloppe. La version électronique du timbre rouge permet à La Poste d'économiser 500 millions d'euros et de diminuer son empreinte carbone. Seuls 3 500 envois sont réalisés chaque jour. Il en faudrait au moins 5 000 pour que La Poste maintienne ce service. TF1 | Reportage E. Payro, W. Wuillemin, S. Roland