Timbre rouge : pourquoi La Poste s'en affranchit ?

Ce timbre iconique sera bientôt archaïque. La Poste a décidé de supprimer le timbre rouge de la lettre prioritaire à partir du premier janvier 2023. "Je pense que c'est dommage. Je pense que c'est une vraie prestation de La Poste qui disparaît", s'exprime un monsieur. Pour certains, ce changement marque surtout la fin d'une époque. C'est une histoire qui commence en 1969, la première apparition du timbre prioritaire. La couleur rouge symbolise l'urgence et l'envoi quasi-immédiat. Depuis, il a connu de nombreuses versions, mais toujours sous les traits de Marianne. Mais, cette dernière voyage de moins en moins. Le nombre de lettres prioritaires envoyées a été divisé par quatorze depuis 2008. Elle représente aujourd'hui, 4% des plis. Alors, pour la poste, maintenir ce service est devenu trop coûteux. L'entreprise publique espère ainsi économiser entre 100 et 150 millions d'euros par an. Elle propose à la place une nouvelle offre : la "e-lettre rouge". Il faudra écrire votre courrier sur le site internet de La Poste avant 20 heures. Il sera ensuite imprimé par le bureau le plus proche de votre destinataire pour lui être distribué dès le lendemain. C’est un service plus cher qui coûtera 1,49 euro, contre 1,43 euro, pour le timbre actuel. Le timbre vert, lui, reste commercialisé au même prix à 1,13 euro. Mais, le courrier sera délivré en trois jours au lieu de deux. TF1 | Reportage L. Kebdani, M. Poujol, C. Sebire