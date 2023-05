Tina Turner : Simply the Best

À Rio de Janeiro, Brésil, le 16 janvier 1988, dans un stade Maracanã comble, la reine du rock domine une marée humaine. Il y a eu 184 mille spectateurs, c'est un record jamais égalé pour une chanteuse. L'épilogue d'une tournée d'un an dans 20 pays. Sur les cinq continents, Tina Turner est une star planétaire. Elle a vendue 180 millions d'albums, en Métropole, vous êtes nombreux à en avoir acheté. Dans les Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux, des passants se remémorent les tubes de la chanteuse. Une voix récompensée par de nombreux prix, Tina Turner, c’est douze Grammy Awards, l'équivalent des oscars pour la musique. Le premier était en 1972 et le dernier en 2018, c’est une longévité exceptionnelle. TF1 | Reportage J.P. Féret, C. Aguilar