Tintin fête ses 90 ans

Le 10 janvier 1929, l'auteur de bandes dessinées Georges Remi, plus connu sous son pseudonyme Hergé, publiait les premières planches des aventures de Tintin. Depuis, ce reporter intrépide est devenu reconnaissable à sa houppette, à ses pantalons de golf et à son fox terrier Milou. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.