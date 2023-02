Tiny house : le succès des petites maisons

Pour vivre heureux, vivons cachés ! L’adage vous séduit ? La tiny house est peut-être faite pour vous. “Tiny house”, traduisez "minuscule maison". Il y en a une installée en Lorraine. Lucas en est le propriétaire. Il y vit depuis quelques mois. Le minimalisme de la tiny lui va très bien. C’est sa résidence principale. Seize mètres carrés, plus quatre en mezzanine, avec vue imprenable sur la nature environnante. La tiny, c’est d’abord un mode de vie. Nous avons voulu en savoir plus sur ces drôles de maisons et d’abord sur leur fabricant. Ils sont une poignée en France à s’être lancés dans cette niche. À Trémery, près de Metz, six salariés conçoivent et fabriquent des exemplaires forcément uniques. C’est une vraie maison à l’ossature en bois, mais qui doit s'adapter au code de la route. Deux virgule cinquante-cinq mètres de largeur maximale, quatre mètres de hauteur et les douze mètres de longueur suffisent largement. Le poids maximum est de trois virgule cinq tonnes. C’est un travail de charpentier qui explore chaque centimètre carré. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre