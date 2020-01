Tisanes : des infusions qui s'arrachent

Pour mieux mesurer l'engouement autour des tisanes, il suffit de se rendre dans un supermarché. Nuit paisible, digestion, drainage... Les vertus supposées de ces produits sont aussi nombreuses que les boîtes en rayon. Les prix, eux, varient de moins d'un à plus de sept euros. Pour comprendre comment ces tisanes sont élaborées, nous nous sommes rendus chez un fabricant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.