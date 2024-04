Tisanes, infusions : elles se réinventent !

C’est un salon de thé pas comme les autres. Les amateurs de tisanes y sont nombreux. Quatre sur dix en commandent pour leurs saveurs variées. La propriétaire a doublé le nombre de références sur sa carte : myrtille, hibiscus, gingembre, eucalyptus… Elle mise sur des recettes originales, comme sa spécialité à base d’écorce de cacao et de sarrasin. Oui, à la différence du thé et du café, la tisane n'empêche pas de dormir, une qualité qui séduit de plus en plus, jusqu’au rayon de nos supermarchés, où elle gagne du terrain. L’offre s’est renforcée, en cinq ans, les ventes ont augmenté de 27%. Un sachet de camomille de marque distributeur coûte en moyenne 0,04 centime, contre 20 centimes le sachet pour une tisane de grande marque. Comment expliquer cet écart de prix ? Pour le savoir, nous sommes partis au bord du lac Léman, à Bons-en-Chablais (Haute-Savoie), chez un fabricant haut de gamme. Mes plantes y sont stockées avant d’être coupées, tamisées et nettoyées. Il y aura 25 contrôles tout au long de la fabrication par des machines sophistiquées, mais pas uniquement. TF1 | Reportage L. Deschateaux, B. Cisco, B. Lachat