Titan : comment sauver le sous-marin

Où peut bien être ce petit sous-marin ? Sa dernière trace remonte à dimanche dernier. À 4H du matin, il amorce sa descente, à 5H45, le contact avec l'équipage est perdu. Enfin, à minuit et demi le lendemain, le signal du sous-marin disparaît. Il se trouve alors près de l'épave du Titanic. Est-il toujours à 3 800 mètres de profondeur ? Flotte-t-il pour remonter vers la surface ? L'a-t-il déjà atteinte ? L'appareil peut avoir dérivé, ce qui rend ces zones de recherche immense, 20 000 kilomètres carrés, quasiment la superficie de la Bretagne. Les autorités disent avoir déjà inspecté les deux tiers à l'aide de bateaux et six avions militaires. Même s'ils venaient à localiser l'appareil ces prochaines heures, encore faudra-t-il le remonter. "Le seul espoir, c'est d'avoir un engin qui vient près du sous-marin et qui l'aide à remonter d'une manière ou d'une autre", lance Christian Petron, plongeur et réalisateur français. Dès ce mercredi soir, les équipes de recherche seront aidées par un robot français télécommandé. Un soutien de taille capable de filmer jusqu'à 6 000 mètres de profondeur. TF1 | Reportage J. Cressens, A. de Précigout, A. Poupon