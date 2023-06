Titan : des débris retrouvés en cours d'analyse

C'est autour de l'épave du Titanic qu'un des robots sous-marins d'exploration a retrouvé les débris. L'engin a été envoyé depuis un navire canadien, qui est sur place depuis plusieurs jours. Le robot a filmé le fond sans relâche à la recherche du moindre indice. Et il y a quelques heures, sa caméra a montré des débris qui pourraient être des pièces du Titan. La zone est bien cartographiée. La plupart des débris déjà sur place, ceux du Titanic, sont connus et identifiés. "S'ils ont publié cette idée de débris, c'est qu'ils trouvent que ces sont des débris qui, au moins dans leur nature, semblent se distinguer de tous ceux de l'épave", selon Michel L'Hour, archéologue subaquatique, membre de l'Académie de Marine. De l'autre côté de l'Atlantique, les recherches continuent donc pour découvrir ce qu'il s'est passé à 3 800 m de profondeur. Sur place, notre correspondant constate que les navires de secours ne reviennent toujours pas au port. "Ici à Terre-Neuve, on attend avec beaucoup d'impatience d'en savoir davantage sur la nature de ces débris. On a essayé de joindre les gardes-côtes américains, mais leur réponse a été claire : pas de communication avant une conférence de presse prévue à 21h (heure française)", rapporte Antoine De Précigout. TF1 | Reportage F. Litzler, A. De Précigout, A. Poupon