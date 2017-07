Les titres du JT 20h du 25 juillet 2017 présenté par Julien Arnaud  

Au sommaire du JT de 20h du 25/07/2017, l’appel lancé par la France à l’Europe pour faire face aux incendies, la multiplication des feux de forêt dans le sud de la France, le dispositif territoire zéro chômage expérimenté dans les Bouches-du-Rhône, les exploitants et les agriculteurs qui font justice eux-mêmes contre les fraudes et les falsifications et enfin la sortie du film événement de Luc Besson, Valérian.