À la Une de votre édition : le sommet sur le climat organisé à Paris, la grève sur les RER A et B, l'envolée des prix des médicaments vendus sans ordonnance, la fabrication des papiers cadeaux et les coulisses des effets spéciaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.