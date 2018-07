À la Une de votre édition : les Bleus de 2018 sur les traces de ceux de 1998, la croyance de nos compatriotes à la deuxième étoile, les dernières nouvelles de notre équipe, le secret des Croates, les risques de l'eau, Thomas Pesquet à bord d'un Rafale le 14 juillet et les cours de danse pour le bal de la fête nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.