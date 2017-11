Au sommaire du JT de 20h du 14/11/17, les emplois francs expérimentés dès le 1er janvier 2018, les dangers de l'automédication soulignés par une étude de 60 millions de consommateurs, l'entrée en vigueur de l'impôt à la source dans un an, la concurrence entre les smartphones et les consoles et la non-qualification des Italiens au mondial 2018.