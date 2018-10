À la Une de votre édition : il a connu le haut de l'affiche à Paris, à New York et à Buenos Aires. Il était le seul chanteur français célèbre dans le monde entier. Il était sur scène le 19 septembre 2018 à Osaka, au Japon. Charles Aznavour est mort dans la nuit du dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre 2018 dans sa maison dans les Alpilles. Une grande partie de ce journal est consacrée à cet immense artiste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.