À la Une de votre édition : retour les inondations meurtrières dans l'Aude. Au moins douze personnes ont été tuées et des milliers d'habitants se retrouvent sans logement. Le niveau de plusieurs rivières est monté de presque huit mètres en quelques heures. Une crue inédite depuis près de 130 ans. Face à l'ampleur de cette catastrophe, les pompiers et les gendarmes se sont mobilisés pour secourir les habitants. Un immense élan de solidarité s'est aussi manifesté. Mais l'ampleur de ces inondations était-elle prévisible ? L'alerte rouge lancée par Météo France à 6 heures du matin est-elle intervenue trop tard ? Quid des règles d'urbanisme ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.