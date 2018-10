À la Une de votre édition : l'ouverture d'une enquête après la perquisition au siège de la France insoumise. Le bilan des inondations du dimanche 14 octobre dans l'Aude revu à la hausse. Le procès des meurtriers d'Hélène Pastor. La fiabilité des comparateurs de vacances, d'hôtels et de restaurants sur Internet. Et le retour de Kylian Mbappé à Bondy. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.