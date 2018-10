À la Une de votre édition : la conclusion d'une grande étude sur le bienfait de l'alimentation sans pesticides, la conséquence de la gratuité de certains soins dentaires et optiques, l'offensive des services secrets chinois pour attirer et recruter nos cadres ou nos fonctionnaires, le recyclage de nos vieux meubles et la performance historique du disque posthume de Johnny Hallyday. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.