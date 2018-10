À la Une de votre édition : aux États-Unis, des colis suspects ont été envoyés à Barack Obama, Hillary Clinton et CNN. Un ado de 16 ans a été tué lors d'une rixe ultraviolente entre bandes rivales à Paris. L'Hexagone victime d'une des pires sécheresses depuis 70 ans. Enquête sur le marché très disputé des capsules de café. Et puis, direction Lisbonne, une ville qui attire de plus en plus de Français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.