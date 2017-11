Au sommaire du JT du 01/11/17, les suites de l’enquête au lendemain de l’attentat de New York qui a fait 8 morts, le profil de l’assaillant se dessine peu à peu, la bataille contre le réchauffement climatique perdue d'avance selon un rapport de l'ONU, la mode des bars à jeux et les coulisses de l'A1, l’autoroute la plus fréquentée d'Europe.