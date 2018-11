À la Une de votre édition : les blocages des gilets jaunes, l'enquête sur la contestation contre la hausse du prix du carburant, l'arrestation du PDG de Renault-Nissan au Japon, le grand retour du froid et de la neige, et à la découverte des trésors archéologiques au large de Villefranche-sur-Mer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.