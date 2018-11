À la Une de votre édition : le rassemblement des "gilets jaunes" prévu le samedi 24 novembre 2018 sur le Champ-de-Mars à Paris. Le coût de l'absentéisme au travail. L'arrivée de la vidéosurveillance dans les écoles. La valeur des produits low-cost comme les ordinateurs et les téléphones. Et le trésor des albums posthumes pour l'industrie de la musique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.