À la Une de votre édition : l'attentat perpétré mardi soir à Strasbourg. Deux personnes ont été tuées, une troisième en état de mort cérébrale et treize autres ont été blessées. La ville est sous le choc. Le marché de Noël a été fermé. Dans tout le pays, le plan Vigipirate a été relevé à son plus haut niveau. L'auteur de la fusillade reste introuvable vingt-quatre heures après l'attaque. Les forces de sécurité sont à ses trousses. Le suspect âgé de 29 ans a déjà été condamné à vingt-sept reprises. Il était fiché S pour radicalisation.