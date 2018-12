À la Une de votre édition : la prime de 300 euros pour les policiers, la destruction des péages, les images inédites de la cavale de Redoine Faïd, le business des crevettes et l'îlot de Santa Cruz del Islote en Colombie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.