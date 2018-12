À la Une de votre édition : la revente des cadeaux de Noël sur internet, la nouvelle gaffe de Donald Trump à propos du Père Noël, une pétition en ligne pour le climat, la déclinaison de la truffe et la pêche à haut risque des pouces-pieds. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.