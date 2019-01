À la Une de votre édition : la polémique sur la cagnotte ouverte en faveur de l'ancien boxeur qui a frappé deux gendarmes, ce que sont devenus les casseurs condamnés par la justice, l'enquête sur les impôts des grands patrons, la vérité sur les super-promotions dans les grandes surfaces, et immersion dans la peau d'un cow-boy dans le Far West. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.