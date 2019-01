À la Une de votre édition : l'arrivée de la neige, la méfiance des consommateurs sur les plats transformés après le scandale de la viande de cheval, ces Français qui vivent loin des grandes villes, le business des goûters d'anniversaire, puis voyage en Espagne à la découverte du plus vieil olivier au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.