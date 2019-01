À la Une de votre édition : des aménagements route par route sérieusement envisagés par le gouvernement concernant les 80km/h. Évasion spectaculaire d'un détenu multirécidiviste à Tarascon. L'éventuelle suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. La préparation des entreprises françaises face au Brexit. Puis, voyage à Washington à la découverte de la plus grande bibliothèque du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.