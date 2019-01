À la Une de votre édition : les traces laissées par le passage de la tempête Gabriel, l'augmentation surprise des prix de plusieurs centaines de produits de grande consommation, le retour annoncé de 70 djihadistes français détenus en Syrie, le ciblage des jeunes sur Internet par les fabricants de boissons alcoolisées, et voyage à Naples à la découverte de la meilleure pizza au monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.