À la Une de votre édition : la nouvelle panne géante à la gare Montparnasse, notre enquête sur le lanceur de balles de défense (LBD) utilisé par les forces de l’ordre, l’indexation des retraites sur l’inflation, le passage du permis à moindre coût, et un voyage au parc national de Guadeloupe, l'une des plus belles forêts des Antilles, menacé par des espèces envahissantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.