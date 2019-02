À la Une de votre édition : des soupçons de maltraitance dans une maison de retraite, le chômage au plus bas depuis 2009, les mystères du convoyeur de fonds, des conseils pour différencier les fromages fermiers et industriels, et puis, des villages entiers à racheter en Espagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.