À la Une de votre édition : la journée des températures records, les mesures mises en place pour lutter contre les particules fines, la facture des dégâts causés par les manifestations des "gilets jaunes", une enquête alimentation sur la consommation de matière grasse naturelle, et puis le retour des loups. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.