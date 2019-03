À la Une de votre édition : la colère d'une famille dont deux membres ont été tués par un gendarme ivre au volant de sa voiture, le plan du gouvernement concernant les régimes spéciaux de retraite, la Seine-Saint-Denis considérée comme le nouvel eldorado économique du pays, les labels indiqués sur les emballages des produits alimentaires, et le carnaval de Rio, au Brésil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.