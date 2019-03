À la Une de votre édition : la décision d'Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat, la lutte contre les décharges sauvages, la sûreté du Boeing 737 Max, des conseils pour se protéger de la lumière bleue, et le retour de Zidane au Real Madrid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.