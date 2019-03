À la Une de votre édition : la riposte du gouvernement aux casseurs, ce que pensent les commerçants et les policiers des mesures annoncées par Édouard Philippe ce lundi, la détermination de la famille de Sophie Le Tan disparue il y a six mois, le remède de certaines communes contre les déserts médicaux, et le secret du couscous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.