À la Une de votre édition : la folle rumeur des Roms kidnappeurs d'enfants en Île-de-France, le vrai temps de travail des fonctionnaires, le sort des petites lignes SNCF, la mauvaise surprise des passagers du vol Londres-Düsseldorf, et la réinvention des salles de cinéma. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.