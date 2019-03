À la Une de votre édition : la proposition du Sénat d'assouplir les 80 km/h sur les routes secondaires, l'augmentation du nombre de contrats courts dans la fonction publique, l'enquête sur les gangs armés de Marseille, l'expérience du "snacking" pendant la pause-déjeuner, puis La Ciotat, la plus belle baie du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.