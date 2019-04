À la Une de votre édition : l'arrivée des radars nouvelle génération, la légalisation sur l'ouverture tardive des commerces, l'amélioration de la vie quotidienne des adultes autistes dans le pays, la surexposition des enfants aux écrans, et l'Espagne et ses deux millions de cerisiers en fleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.