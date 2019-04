À la Une de votre édition : le départ forcé du président algérien Abdelaziz Bouteflika, l'annonce de la SNCF sur l'amélioration de la ponctualité de ses trains, l'interpellation de deux individus qui planifiaient un attentat contre une école, les informations personnelles que détiennent nos téléphones portables, et le concours qui permettra au vainqueur de passer une nuit au musée du Louvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.