À la Une de votre édition : l'interview exclusive de Carlos Ghosn juste avant son interpellation, le nouveau rebondissement dans l'affaire de l'accident de car de Millas, les 150 000 postes à pourvoir pour les Jeux olympiques 2024, ce qu'il faut savoir sur les sites e-commerce qui proposent des articles à prix cassés, et le ciel des Alpes à bord des vols en tout genre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.