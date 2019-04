À la Une de votre édition : les révélations sur les conséquences désastreuses des manifestations des gilets jaunes sur le commerce et l'hôtellerie, l'inquiétude à Biarritz à quatre mois du G7, l'arrivée des déclarations de revenus, la Belgique soupçonnée de sous-louer des terres cultivables côté français, et immersion dans les coulisses d'une fête foraine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.