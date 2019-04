À la Une de votre édition : des écoles et des lieux de prière fermés au nom de la lutte contre l'Islam radical, les heures offertes gratuitement aux patrons, les formules pour rendre sa maison inviolable, puis la découverte du nouveau cousin de l'espèce humaine aux Philippines, et le chantier exceptionnel à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.