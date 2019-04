À la Une de votre édition : les questions sur la solidité des murs de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie, le témoignage inédit des pompiers qui ont combattu les flammes, la promesse du chef de l'État de reconstruire le monument en cinq ans, et les mesures qu'Emmanuel Macron aurait dû annoncer à télévision lundi 15 avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.