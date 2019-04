À la Une de votre édition : les slogans anti-police, les attentats au Sri Lanka revendiqués par le groupe djihadiste État islamique, la privation de jours fériés des salariés de l'usine PSA de Sochaux, le départ des premiers réfugiés climatiques de la Louisiane, et les produits de beauté du futur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.