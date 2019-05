À la Une de votre édition : le bilan de cette traditionnelle journée de manifestations à l'occasion de la Fête du travail, le défilé sous tension des syndicats, la baisse de la CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 euros par mois, le vin un excellent placement, et le succès fulgurant du bassin d'Arcachon depuis le début de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.