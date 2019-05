À la Une de votre édition : la vérité sur l'incident à l'hôpital Pitié-Salpêtrière le 1er mai, les mesures du gouvernement pour faire baisser le coût du permis de conduire, le bilan de la défiscalisation des heures supplémentaires, nos conseils pour éviter les arnaques lors de la rénovation de sa cuisine, le plus bel aéroport du monde à Singapour, puis la liste des 23 Bleues pour la Coupe du monde féminine de football avec Corinne Diacre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.