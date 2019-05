À la Une de votre édition : un boucher agressé par des militants antispécistes à Paris, la course contre le gel pour sauver les vignes, une prime pour tous pour le trajet domicile-travail, notre enquête sur les achats en vrac, et tout ce qu'il faut savoir sur l'arrivée du premier enfant du prince Harry et de Meghan Markle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.