À la Une de votre édition : les résultats de la mise en place des radars embarqués, la baisse d'impôts promise par le ministre du Budget Gérald Darmanin, les bombes oubliées datant de la fin des deux guerres mondiales, une enquête sur la recherche des œuvres d'art volées, puis un reportage sur la naissance du baby royal et son impact sur le "business de la royauté". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.