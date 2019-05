À la Une de votre édition : chute libre du secteur du tourisme, les gagnants et les perdants des nouvelles cartes de réduction SNCF, l'expulsion des familles impliquées aux trafiquants de drogue dans les citées HLM, puis focus sur les applis anti-gaspillages, et un reportage découverte sur le paradis sous-marin des Kornati. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.